Україна повністю ратифікувала Стамбульську конвенцію

Відповідні документи уже передали заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.

Про це повідомила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

Вона зазначила, що Україна стала 36 державою, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію.

"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ", - написала Марія Пейчинович Бурич.

I warmly welcome Ukraine’s deposit today of the instrument of ratification of @coe @CoE_endVaW Istanbul Convention w/@DSGBjornBerge. #Ukraine is the 36th state party to this landmark treaty @ZelenskyyUa @DmytroKuleba @ua_parliament — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) July 18, 2022

Нагадаємо, Стамбульська конвенція - це документ, який має захистити від домашнього насилля, якого в Україні було лише за рік зафіксовано у понад 210 тисячах заяв до поліції.

Раніше Верховна Рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як Стамбульська конвенція.

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