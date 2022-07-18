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Україна повністю ратифікувала Стамбульську конвенцію

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Україна повністю ратифікувала Стамбульську конвенцію

Фото: pixabay.com

Україна офіційно завершила ратифікацію Стамбульської конвенції.

Відповідні документи уже передали заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге.

Про це повідомила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич. 

Вона зазначила, що Україна стала 36 державою, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію. 

"Я щиро вітаю передачу сьогодні Україною ратифікаційної грамоти Стамбульської конвенції РЄ", - написала Марія Пейчинович Бурич. 

Нагадаємо, Стамбульська конвенція - це документ, який має захистити від домашнього насилля, якого в Україні було лише за рік зафіксовано у понад 210 тисячах заяв до поліції.

Раніше Верховна Рада ратифікувала "Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відому як Стамбульська конвенція.

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