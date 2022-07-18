Телеведучий "1+1" розігрує марки "Укрпошти" для допомоги ЗСУ

Про це він повідомив на своєму Фейсбук.

Якщо ви мріяли про марки, але не встигли їх придбати – у вас є унікальна нагода отримати повну серію із трьох марок. На всі зібрані кошти телеведучий та волонтери придбають тепловізори, генератори та повне екіпірування для 25 воїнів ЗСУ, які вже за тиждень відправляться на передову.

В розіграші марок беруть участь всі, хто зробить благодійний переказ.

Про умови участі – читайте далі в повідомленні від Євгена Плінського:

Друзі! Оголошую аукціон легендарних марок "Укрпошти"! Маю в своєму арсеналі три лоти повної серії марок:

"Русскій воєнний корабль"

"Русскій воєнний корабль всьо!"

"Українська мрія"

Всі вони з ексклюзивним автографом керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

А тепер умови розіграшу!

Нам необхідно зібрати 1 000 000 грн.

Всі зібрані кошти підуть на повне екіпірування, тепловізори та генератори для 25 натренованих хлопців (розвідувальний взвод), які вже за півтора тижня будуть на передовій та боротимуться за наше з вами мирне життя.

Гуманітарний штаб МЕДІАОБОРОНА запросив мене долучитися до цього збору, аби допомогти волонтерам якомога скоріше зібрати кошти та підготувати наших хлопців до оборони!

Умови участі прості – один повний набір з трьох марок я розіграю серед 10 учасників, які зроблять найбільші внески.

Ще один повний набір з трьох марок буде розіграно серед абсолютно всіх учасників, хто зробить внесок від 100 гривень.

Окремо 7 марок (з другої та третьої серій) ми розіграємо серед всіх учасників по 1 шт на переможця відповідно.

Чим більше внесків - тим більше шансів перемогти! Комусь із вас - виграти марки. Нам всім - звільнити нашу рідну Україну та зберегти життя наших захисників!

Аукціон триватиме до 20:00 середи, 20 липня.

Посилання на банку monobank – https://send.monobank.ua/jar/6WprmdoQH4

або гаманець PayPal mediaoborona@protonmail.com

або на прямі реквізити гуманітарного штабу МЕДІАБОРОНИ: ГО "МЕДІАБОРОНА", ЄДРПОУ 44863242, UA533204780000026004924921445, призначення платежу: благодійний внесок на генератори для ЗСУ.

Дуже важливо! В призначені платежу залишайте свій номер телефону або пошту, аби ми могли з вами зв'язатися.

Звіти за кожну гривню гарантую особисто! Все буде Україна!