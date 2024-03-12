Зеленський назвав першу ціль Путіна у війни проти України

Першою ціллю російського диктатора Володимира Путіна в Україні є її знищення.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю французьким медіа BFM TV та Le Monde, фрагмент якого глава держава опублікував на сторінці у телеграм-каналі.

"У нас війна Росії проти України. І коли у нас представник іншої держави, країни Європейського Союзу, та в принципі будь-якої держави, коли у нас лідер Греції, лідер будь-якої держави знаходиться, і ти, не важливо, яка в тебе ціль, але робиш небезпечні кроки і влучаєш балістичною ракетою в кілька сотень метрів поруч з тим, де цей лідер перебуває, а вважаю, що - ти просто нездорова людина. І коли ви кажете - які цілі у Путіна... Він - неадекватна людина, перша ціль руйнація будь-яким методом України і всього живого, що в Україні є", - сказав емоційно він.

Нагадаємо, на думку Зеленського, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде "дуже небезпечну гру".

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