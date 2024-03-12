Чому виникає біль під час сексу: які причини та способи вирішення проблеми

Біль під час статевого акту може бути проблемою, з якою стикаються багато людей, але розуміння причин і способів вирішення цієї проблеми допоможе покращити сексуальне життя.

Про основні причини болю під час статевого контакту та як вирішити цю проблему розповіла лікарка-сексолог, сексопатолог із лікарським стажем понад 10 років, Жиліна Ірина Анатоліївна, спеціалізація якої поєднує медицину та психологію. Вона є членом світових асоціацій у галузі сексології та має великий досвід консультування пацієнтів з різними проблемами.

Порушення лубрикації

Порушення лубрикації відбувається, коли природних виділень є мало або в недостатньо під час статевого акту. Це може бути зумовлено різними факторами, що призводить до тертя, зниження сексуального бажання і болісного статевого контакту.

Запальні захворювання органів малого тазу

Інфекції можуть спровокувати запалення, а від нього може розвинутися спайкова хвороба, що в свою чергу може також викликати біль.

Неправильна поза під час статевого контакту

Деякі пози під час статевого акту можуть призводити до болю, особливо якщо вони створюють надмірний тиск або розтягують певні м'язові групи.

Ендометріоз

Ендометріоз - це стан, при якому тканина, схожа на слизову оболонку порожнини матки, знаходиться поза маткою. Це може призводити до болю та неприємних симптомів під час статевого акту.

Вагінізм

Вагінізм - це стан, при якому м'язи тазового дна спазмуються, що може призводити до болю та дискомфорту під час статевого акту.

Менопауза

Зміни в гормональному фоні під час менопаузи можуть призводити до сухості вагіни, що може викликати біль та дискомфорт під час статевого акту.

Інфекції

Різні інфекційні захворювання, такі як кандидоз, бактеріальний вагіноз також є причиною болісного сексуального контакту

Стрес, тривога, проблеми в стосунках, насилля

Психологічні фактори, такі як стрес, тривога, проблеми в стосунках або досвід насильства, можуть впливати на сексуальну функцію та призводити до болю під час статевого акту.

Антидепресанти і комбіновані оральні контрацептиви

Деякі медикаменти, зокрема антидепресанти і комбіновані оральні контрацептиви, можуть мати побічний ефект у вигляді сухості піхви або змін у сексуальній функції, що може призводити до болю під час статевого акту.

Медичні причини

Порушення м'язів тазового дна, наприклад, опущення піхви чи матки, інтерстиціальний цистит, міома матки - всі ці медичні стани можуть викликати біль та дискомфорт під час статевого акту.

Як із з цим боротися

Це не вирішує лікар з однією спеціалізації. Оскільки потрібні знання і в гінекології, сексопатології, психології, психотерапії.

Отже, вирішення проблеми болю під час статевого акту потребує комплексного підходу, оскільки це може бути результатом різних медичних та психологічних станів. Консультація з лікарям-спеціалістом, який поєднує знання в гінекології, сексопатології, психології та психотерапії, допоможе ідентифікувати причину болю та розробити індивідуалізований план лікування для покращення сексуального життя.

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