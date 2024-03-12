Зеленский назвал первую цель Путина в войне против Украины

Зеленский назвал Путина "неадекватным человеком"
Первой целью российского диктатора Владимира Путина в Украине есть ее уничтожение.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde, фрагмент которого глава государства опубликовал на странице в телеграмм-канале.
"У нас война России против Украины. И когда у нас представитель другого государства, страны Европейского Союза, и в принципе любого государства, когда у нас лидер Греции, лидер любого государства находится, и ты, не важно, какая у тебя цель, но делаешь опасные шаги и попадаешь баллистической ракетой в несколько сотен метров рядом с тем, где этот лидер находится, а считаю, что ты просто нездоровый человек... И когда вы говорите — какие цели у Путина... Он — неадекватный человек первая цель – разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть", — сказал эмоционально он.
Напомним, по мнению Зеленского, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ведет "очень опасную игру".
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