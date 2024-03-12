Бои на левобережье Херсонской области: в ВСУ рассказали о ситуации

Украинские Вооруженные силы удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области – в районе Крынок. Российские захватчики пытаются штурмовать позиции. Впрочем, успеха не имеют.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Плацдармы мы продолжаем удерживать. В чрезвычайных трудных условиях работают наши подразделения. Удается держать позиции и работать над расширением плацдарма, при том что враг не оставляет попыток своих штурмов — хоть они и неудачны... В минувшие сутки враг вновь сумел на один такой штурм без бронетехники, то есть чисто пеший штурм. Снова имел мощные потери", — рассказала Гуменюк.

Оккупанты отправляют на штурмы и элитные десантно-штурмовые подразделения, и береговую охрану, и морскую пехоту, и недавно мобилизованных солдат.

"Фактической задачи, чрезвычайной и конкретной по реализации тактического замысла, они не выполняют. Они работают на истощение наших (военных – Ред.)", — подчеркнула представитель ОК.

Напомним, Силы обороны юга сообщали, что РФ собрала силы для штурма плацдарма на левобережье Херсонщины. В частности, оккупанты держат темп активной аэроразведки, осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют большое количество ударных дронов различных модификаций с поражающими элементами.

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