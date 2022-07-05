Математичний "Нобель" в Гельсінкі отримала українка

Марина В'язовська, яка викладає у Федеральній політехнічній школі Лозанни, стала лише другою жінкою, яка здобула цю нагороду.

Уродженка Києва першою з наших співвітчизників здобула найпрестижнішу нагороду з математики, йдеться в ТСН.

Церемонія вручення медалі Філдса відбулася сьогодні в Гельсінкі. 37-річна професорка Марина В'язовська, яка викладає у Федеральній політехнічній школі Лозанни, стала лише другою жінкою, яка здобула цю нагороду.

Українка отримала приз за розв'язання задачі пакування куль у восьмивимірному просторі.

У промові на церемонії нагородження Марина говорила про війну в Україні. Зокрема, згадала про харківську математичку Юлію Ждановську, яка стала жертвою російського обстрілу в перші дні війни. І наголосила - просто зараз Україна платить найвищу ціну за наші переконання та нашу свободу.

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