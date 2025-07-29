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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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678
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2 хв

В Україні шукають небезпечного вбивцю: що відомо

На Черкащині підозрювані жорстоко закатували та викрали жінку — поліція розповіла подробиці.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Поліція затримала одного ташукає іншого нападника на подружжя

Поліція затримала одного ташукає іншого нападника на подружжя

На Черкащині днями було скоєно жорстокий злочин — двоє чоловіків у медичних масках познущались над родиною пенсіонерів, щоб забрати заощадження, а коли з обличчя одного з нападників маска впала, злочинці викрали жінку та повезли її з собою. Як виявилось, на неї та її чоловіка очікувала жахлива участь.

Про одного з вбивць заступник начальника Нацполіції України Андрій Нєбитов розповів на своїй сторінці наступне: «Вийшов на волю після відбування покарання за вбивство та розбій — і скоїв новий напад. Зі спільником вдерся до оселі пенсіонерів, яких замучив до смерті. Жінку, яка бачила обличчя нападника, вивезли в поле, дорогою душили. Пенсіонерка померла від травм голови та удушення. Її чоловіка залишили вмирати у будинку».

Один із затриманих. Фото: А. Нєбитов

Один із затриманих. Фото: А. Нєбитов

Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, нападники через третіх осіб дізналися, що в родини пенсіонерів є заощадження — у гривневому еквіваленті ця сума складала більше 400 тис. Після того, як злочинці вдерлися до помешкання, то почали знущатися з подружжя. Після цього жінку вивезли в Кіровоградську область — там її тіло з мотузкою на шиї виявили правоохоронці. Її чоловік внаслідок травм помер у будинку.

За даними поліції, нападники забрали з собою жінку, розраховуючи на те, щоб нікому було телефонувати правоохоронцям та розповідати про скоєне. Один з нападників був затриманий оперативниками карного розшуку, інший підозрюваний перебуває у розшуку. За даними поліції, йдеться про 64-річного Петра Чекина (див.орієнтування).

Орієнтування. Надано ГУНП в Кіровоградській області.

Орієнтування. Надано ГУНП в Кіровоградській області.

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