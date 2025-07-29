В Украине ищут опасного убийцу: что известно

Полиция задержала одного и ищет второго нападавшего на супругов

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На Черкасщине на днях было совершено жестокое преступление — двое мужчин в медицинских масках поиздевались над семьей пенсионеров, чтобы забрать сбережения, а когда с лица одного из нападавших маска упала, преступники похитили женщину и увезли ее с собой. Как оказалось, ее и ее мужа ожидала ужасная участь.

Об одном из убийц заместитель начальника Нацполиции Украины Андрей Небитов рассказал на своей странице следующее: «Вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой — и совершил новое нападение. С сообщником ворвался в дом пенсионеров, которых замучил до смерти. Женщину, видевшую лицо нападающего, вывезли в поле, по дороге душили. Пенсионерка умерла от травм головы и удушения. Ее мужа оставили умирать в доме».

Один из задержанных. Фото: А. Небитов

Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, нападающие от третьих лиц узнали, что у семьи пенсионеров есть сбережения — в гривневом эквиваленте эта сумма составляла более 400 тыс. После того, как преступники ворвались в жилье, то начали издеваться над супругами. После этого женщину вывезли в Кировоградскую область — там ее тело с веревкой на шее обнаружили правоохранители. Ее муж в результате травм скончался в доме.

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По данным полиции, нападавшие забрали с собой женщину, рассчитывая на то, чтобы некому было звонить правоохранителям и рассказывать о содеянном. Один из нападавших был задержан оперативниками уголовного розыска, другой подозреваемый находится в розыске. По данным полиции, речь идет о 64-летнем Петре Чекине (см. ориентировку).

Ориентировка. Предоставлено ГУНП в Кировоградской области.

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