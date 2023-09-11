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76-річному Арнольду Шварценеггеру терміново зробили операцію

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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76-річному Арнольду Шварценеггеру терміново зробили операцію

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Знаменитість серйозно травмував руку.

Голлівудському актору Арнольду Шварценеггеру довелося терміново робити операцію.

Про це розповіли інсайдери виданню TMZ. Зазначається, що знаменитість відправився до лікаря через дві години після тренування у спортзалі. Виявилося, що в 76-річного Шварценеггера був пошкоджений ліктьовий нерв.

Травма була серйозною, що не обійшлося без хірургічного втручання. Зірці бойовиків негайно зробили операцію. Як зазначили інсайдери, втручання минуло успішно, і знаменитість почувається набагато краще.

Арнольд Шварценеггер / © Associated Press
Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Нині на правій руці актора красується захисна пов'язка, яку після операції йому наклали лікарі. Про спортзал Шварценеггеру на деякий час доведеться забути. Тож тепер актор тренується, прогулюючись вулицями Каліфорнії.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Селена Гомес теж перенесла операцію на руці. Зі знаменитістю стався нещасний випадок через вечірню сукню. Зірка серйозно травмувалася, що не обійшлося без хірургічного втручання.

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Дата публікації
Перегляди
908
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