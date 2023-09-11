76-летнему Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру пришлось срочно делать операцию.

Об этом рассказали инсайдеры TMZ. Отмечается, что знаменитость отправился к врачу через два часа после тренировки в спортзале. Оказалось, что у 76-летнего Шварценеггера был поврежден локтевой нерв.

Травма была серьезной, что не обошлось без хирургического вмешательства. Звезде боевиков немедленно сделали операцию. Как отметили инсайдеры, вмешательство прошло успешно, и знаменитость чувствует себя гораздо лучше.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Associated Press

Сейчас на правой руке актера красуется защитная повязка, которую после операции наложили врачи. О спортзале Шварценеггеру на время придется забыть. Теперь актер тренируется, прогуливаясь по улицам Калифорнии.

Напомним, что недавно американская певица Селена Гомес тоже перенесла операцию на руке. Со знаменитостью случился несчастный случай из-за вечернего платья. Звезда серьезно травмировалась, что не обошлось без хирургического вмешательства.

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