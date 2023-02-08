Даша Квіткова у червоному бікіні похизувалася сталевим пресом

Українська блогерка Даша Квіткова продовжує ділитися з шанувальниками світлинами зі свого казкового відпочинку на Мальдівах.

Цього разу знаменитість не втратила нагоди продемонструвати свою бездоганну фігуру. На сторінці в Instagram Даша розмістила серію знімків, на яких постає у червоному бікіні. Пляжне вбрання Квіткової ідеально підкреслило її нові форми.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Як відомо, блогерка за останній рік втратила 35 кілограм, тож тепер залюбки хизується змінами у зовнішності. Як зізналася Даша, заради цих кадрів вона навіть з готелю на пляж винесла дзеркало:

"Витягнути дзеркало на пляж? Так" – підписала фотографії Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, що у середині січня Даша Квіткова приголомшила фанів новиною, що вони ролучаються з ведучим Нікітою Добриніним. Після цього Даша разом з однорічним сином Левом полетіла на Мальдіви. Як раніше зізнавалася Квіткова, їхню поїздку з сином на острови вона оплатила особисто.

Нагадаємо, днями тарологиня Олена Кузьмич зробила розклад на стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Зокрема, Олена подивилася, чи були зради у стосунках Даші та Микити, чи з'явився на горизонті у когось із ексів новий партнер та чи будуть вони знову разом.

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