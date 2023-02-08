Даша Квиткова в красном бикини похвасталась стальным прессом

Украинская блогерша Даша Квиткова продолжает делиться с поклонниками фотографиями из своего сказочного отдыха на Мальдивах.

На этот раз знаменитость не упустила возможности продемонстрировать свою безупречную фигуру. На странице в Instagram Даша разместила серию снимков, на которых предстает в красном бикини. Пляжный наряд Квитковой идеально подчеркнул ее новые формы.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Как известно, блогерша за последний год потеряла 35 килограмм, поэтому теперь охотно хвастается изменениями во внешности. Как призналась Даша, ради этих кадров она даже из гостиницы на пляж вынесла зеркало:

"Вытащить зеркало на пляж? Да" – подписала фотографии Квиткова.

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Отметим, что в середине января Даша Квиткова ошеломила фанатов новостью, что они расстаются с ведущим Никитой Добрыниным. После этого Даша вместе с годовалым сыном Львом полетела на Мальдивы. Как ранее признавалась Квиткова, их поездку с сыном на острова она оплатила лично.

Напомним, на днях таролог Елена Кузьмич сделала расклад на отношения Даши Квитковой и Никиты Добрынина. В частности, Елена посмотрела, были ли измены в отношениях Даши и Никиты, появился ли на горизонте у кого-нибудь из эксов новый партнер и будут ли они снова вместе.

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