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Под Запорожьем пограничники сбили с антидронового ружья беспилотник РФ

Под Запорожьем пограничники сбили с антидронового ружья беспилотник РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
904
Время на прочтение
1 мин
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Под Запорожьем пограничники сбили с антидронового ружья беспилотник РФ

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Вражеский БПЛА приземлили из антидронового ружья.

Украинские пограничники на Запорожском направлении сбили российский разведывательный дрон.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны обнаружили и обезвредили дрон противника MAVIC3. Из антидронового ружья вражеская "птичка" была сбита", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 7 февраля украинские пограничники уничтожили дроном скопления врага, а также сбили российский боевой самолет.

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Дата публикации
Просмотры
904
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