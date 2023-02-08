Под Запорожьем пограничники сбили с антидронового ружья беспилотник РФ

Украинские пограничники на Запорожском направлении сбили российский разведывательный дрон.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны обнаружили и обезвредили дрон противника MAVIC3. Из антидронового ружья вражеская "птичка" была сбита", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 7 февраля украинские пограничники уничтожили дроном скопления врага, а также сбили российский боевой самолет.

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