Jerry Heil розійшлася з бойфрендом після тривалого роману

Українська співачка та продюсерка Jerry Heil повідомила про зміни в особистому житті.

Так, виконавиця доволі рідко та неохоче ділиться новинами про своє кохання. Утім, цього разу зробила виключення. Jerry Heil заявила, що зараз не перебуває у жодних романтичних стосунках. А з колишнім хлопцем, про якого вона розповідала 2023 року, вони більше не бачаться. Коли саме вони ухвалили рішення розійтися – невідомо.

"Не бачимося. Він є, але десь… Ні (стосунків зараз немає – прим. ред.)", – зізналася артистка у програмі "Ранок у великому місті".

Jerry Heil з колишнім бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Зазначимо, про загадковий роман Jerry Heil заговорила 2023 року після навчання у престижному музичному коледжі Берклі в США, де закохані, ймовірно, й познайомилися. Зірка опублікувала романтичне фото й заінтригувала фанів річницею стосунків з хлопцем. Проте будь-які подробиці про роман вона воліла тримати за сімома замками. Єдине, що говорила про обранця – він не був дотичним до шоубізнесу.

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil і MONATIK у співпраці з Євгеном Хмарою довели до мурах фанів чуттєвим спільним хітом про кохання. Композиція була створена на основі вірша поета Юрія Іздрика.

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