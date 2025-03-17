Jerry Heil разошлась с бойфрендом после продолжительного романа

Украинская певица и продюсер Jerry Heil сообщила об изменениях в личной жизни.

Так, исполнительница довольно редко и неохотно делится новостями о своей любви. Впрочем, на этот раз сделала исключение. Jerry Heil заявила, что сейчас не находится ни в каких романтических отношениях. А с бывшим парнем, о котором она рассказывала в 2023 году, они больше не видятся. Когда именно они приняли решение разойтись – неизвестно.

"Не видимся. Он есть, но где-то… Нет (отношений сейчас нет – прим. ред.)", — призналась артистка в программе "Ранок у великому місті".

Jerry Heil с бывшим бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Напомним, о загадочном романе Jerry Heil заговорила в 2023 году после учебы в престижном музыкальном колледже Беркли в США, где влюбленные, вероятно, и познакомились. Звезда опубликовала романтическое фото и заинтриговала фанатов годовщиной отношений с парнем. Однако любые подробности о романе она предпочитала держать за семью замками. Единственное, что говорила об избраннике – он не был причастен к шоу-бизнесу.

Напомним, недавно Jerry Heil и MONATIK в сотрудничестве с Евгением Хмарой довели до мурашек фанов чувственным совместным хитом о любви. Композиция была создана на основе стихотворения поэта Юрия Издрыка.

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