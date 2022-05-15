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Kalush Orchestra поділився про створення та значення хіта Stefania

Kalush Orchestra поділився про створення та значення хіта Stefania

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Kalush Orchestra поділився про створення та значення хіта Stefania

Олег Псюк з мамою / Фото: instagram.com/kalush.official

Фронтмен гурту Kalush Orchestra поділився подробицями створення свого конкурсного треку для "Євробачення-2022" – Stefania.

Відомо, що у пісні йдеться про маму Олега Псюка. Втім, під час війни слова композиції набули нового сенсу.

Під час пресконференції для українських журналістів лідер гурту поділився, коли була створена композиція. Так, він зазначив, що Stefania написали незадовго до Нацвідбору на "Євробачення-2022".

"Ми просто подумали, що ця пісня доволі так добре вписується в концепцію самого "Євробачення". І ми хотіли спробувати показати її світу. Вона присвячена моїй мамі. У ній взагалі немає жодного слова про війну, але після війни вона почала набувати нових значень. Багато людей почали говорити і сприймати її, як "Україна моя мати". Таким чином, ця пісня стала дуже близькою для українського народу. Вона стала таким гімном війни, але мені б сподобалося формулювання "гімн перемоги України", – поділився Олег.

Нагадаємо, лідер Kalush Orchestra прокоментував заклик допомогти "Азовсталі" у фіналі "Євробачення". Артист зазначив, що не мав жодних сумнівів, оскільки вважав це своїм обов'язком.

Ким є насправді мама Стефанія з пісні гурту Kalush

Ким є насправді мама Стефанія з пісні гурту Kalush

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