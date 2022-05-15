Kalush Orchestra поделился о создании и значении хита Stefania

Фронтмен группы Kalush Orchestra поделился подробностями о создании своего конкурсного трека для "Евровидения-2022" – Stefania.

Известно, что в песне речь идет о маме Олега Псюка. Впрочем, во время войны слова композиции приобрели новый смысл.

Во время пресс-конференции для украинских журналистов лидер группы поделился, когда была создана композиция. Так, он отметил, что Stefania написали незадолго до Нацотбора на "Евровидение-2022".

"Мы просто подумали, что эта песня довольно так хорошо вписывается в концепцию самого "Евровидения". И мы хотели попробовать показать ее миру. Она посвящена моей маме. В ней вообще нет ни слова о войне, но после войны она приобрела новые значения. Многие люди начали говорить и воспринимать ее, как "Украина моя мать". Таким образом, эта песня стала очень близкой для украинского народа. Она стала таким гимном войны, но мне понравилось бы формулирование "гимн победы Украины", — поделился Олег.

Напомним, лидер Kalush Orchestra прокомментировал призыв помочь "Азовстали" в финале "Евровидения". Артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

Кем на самом деле является мама Стефания из песни группы Kalush

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