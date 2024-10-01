Помер російський співак В'ячеслав Добринін

Його не стало на 79-му році життя.

Вранці, у вівторок, 1 жовтня, помер відомий російський співак та композитор В'ячеслав Добринін.

Життя артиста обірвалося в одній із лікарень Москви, куди він незадовго потрапив. Так, наприкінці вересня в Добриніна стався інсульт, через який його госпіталізували. Вже 1 жовтня композитор помер. Його не стало у віці 78 років.

В'ячеслав Добринін

Зазначимо, В'ячеслав Добринін мав серйозні проблеми зі здоров'ям, через які він майже не з'являвся на публіці. Він переніс три інсульти. Перший стався 2020 року після концертів, які були присвячені 50-річчю його творчості. Після того він завершив кар'єру та уникав публічності.

В'ячеслав Добринін - відомий російський співак і композитор. У його творчому репертуарі є чимало хітів, зокрема "Синий туман", "Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" та багато інших. Окрім того, він писав пісні для інших артистів, які ставали популярними. Що Добринін говорив про війну - невідомо, адже в останні роки життя він не був публічним. Утім, за час своєї творчої діяльності він неодноразово давав концерти в Україні, а також в інтерв'ю тепло відгукувався про українців.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський співак та актор Кріс Крістофферсон. Його не стало у віці 88 років.

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