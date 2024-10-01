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Умер российский певец Вячеслав Добрынин

Умер российский певец Вячеслав Добрынин

Умер российский певец Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин

Его не стало на 79-м году жизни.

Утром, во вторник, 1 октября, умер известный российский певец и композитор Вячеслав Добрынин.

Жизнь артиста оборвалась в одной из больниц Москвы, куда он незадолго попал. В конце сентября у Добрынина случился инсульт, из-за которого его госпитализировали. Уже 1 октября композитор умер. Его не стало в возрасте 78 лет.

Вячеслав Добрынин / ©
Вячеслав Добрынин

Отметим, У Вячеслава Добрынина были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он почти не появлялся на публике. Он перенес три инсульта. Первый случился в 2020 году после концертов, что были посвящены 50-летию его творчества. После этого он завершил карьеру и избегал публичности.

Вячеслав Добрынин – известный российский певец и композитор. В его творческом репертуаре есть немало хитов, в частности "Синий туман", "Ягода малина", "Не сыпь мне соль на рану" и многие другие. Кроме того, он писал песни для других артистов, которые становились. Что Добрынин говорил о войне – неизвестно, ведь в последние годы жизни он не был публичным. Однако за время своей творческой деятельности он неоднократно давал концерты в Украине, а также в интервью тепло отзывался об украинцах.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский певец и актер Крис Кристоферсон. Его не стало в возрасте 88 лет.

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