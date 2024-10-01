Пьяный мужчина затеял на улице драку с питоном: кто победил (видео)

Все закончилось так, как и ожидалось.

Пьяный китаец затеял драку с питоном по дороге домой с паба и проиграл в эпическом стиле.

Об этом пишет Metro.

Пожарной службе пришлось вмешаться, чтобы спасти мужчину от убийственных хваток питона. Власти заявили, что он не смог рассказать, как он оказался в его "лапах", поскольку был слишком пьян.

Его друзья сказали, что он наткнулся на двухметровую змею по дороге домой с местного паба. Чувствуя себя смелее, пьяный парень решил подразнить большого питона перед своими друзьями. Однако рептилия взяла над ним верх и держала его в своей мертвой хватке, заставив его друзей вызвать пожарную службу.

Пожарные прибыли на место происшествия в Хуэйчжоу, расположенном севернее Гонконга, прежде чем животное задушило жертву. Они использовали шесты, чтобы схватить змею и заставить ее ослабить хватку.

На кадрах видно, как жертва пытается двигаться по земле, пока змея все больше обвивается вокруг ее тела. Затем видно, как пожарные запихивают пойманную рептилию в мешок.

Согласно сообщениям, пьяный мужчина отказался ехать в больницу для обследования и покинул место происшествия в компании своих друзей.

Питона увезли в укромное место и выпустили его на свободу на следующий день.

Напомним, мужчина пережил нападение морского хищника. Акула оставила ему в память "подарок".

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