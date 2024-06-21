Помер зірка "Голодних ігор" Дональд Сазерленд

Артиста не стало на 89-му році життя.

Канадійський актор театру і кіно Дональд Сазерленд, який прославився завдяки ролі президента Сноу в "Голодних іграх", помер.

Сумну новину повідомив його син Кіфер Сазерленд у своєму Instagram. Дональд Сазерленд пішов з життя у віці 88 років. Він помер у Маямі. Що саме стало причиною смерті – не повідомляється. Однак раніше було відомо, що актор протягом тривалого часу боровся з тяжкою хворобою

Дональд Сазерленд / Фото: Associated Press

"З тяжким серцем мушу вам повідомити, що помер мій батько Дональд Сазерленд. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і не можна вимагати більшого. Гарно прожите життя", - повідомив його син.

Зазначимо, Дональд Сазерленд – відомий канадійський актор. Спочатку він грав у театрі, а після чого почав отримувати ролі в фільмах жахів завдяки високому зросту та низькому голосу. Перше признання Сазерленд отримав після того, як зіграв у фільмі "Військово-польовий госпіталь". Загалом, актор знімався у таких картинах, як "Голодні ігри", "Гордість і упередження", "Баффі – переможниця вампірів", "Епідемія" та багато інших.

Дональд Сазерленд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла французька співачка Франсуаза Арді. Життя артистки забрала тяжка хвороба.

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