Відому ізраїльську акторку заарештували через підтримку ХАМАСу

Відому ізраїльську акторку палестино-арабського походження Майсу Абд Ельхаді заарештували в Ізраїлі через підтримку терористичного угруповання ХАМАС.

Поліція підтвердила арешт "акторки та впливової особи, мешканки міста Назарет, за підозрою у висловах похвали (терору) та розпалювання ненависті", але не назвала її імені, пише видання The Times of Israel.

У своїх соцмережах Абд Ельхаді розмістила фото 85-річної ізраїльтянки Яффи Адар, яку ХАМАС взяв у заручники, і супроводила цей кадр усміхненими смайликами. Також акторка запостила знімок, на якому бойовики ХАМАСу прориваються через стіну безпеки між Ізраїлем і Сектором Гази. Це зображення Абд Ельхаді підписала: "Давайте вчинимо в Берлінському стилі", натякаючи на падіння Берлінської стіни 1989 року.

Дописи Майси Абд Ельхаді на підтримку ХАМАСу / Фото: instagram.com/maisaabdelhadi

Дописи Майси Абд Ельхаді на підтримку ХАМАСу / Фото: instagram.com/maisaabdelhadi

Колеги й шанувальники зірки стрічок фільмів "Тель-Авів у вогні", "Всесвітня війна Z" та багатьох інших були приголомшені її позицією і вчинком:

Мені соромно за тебе. Тобі має бути соромно за себе. Ти живеш у Назареті, граєш і знімаєшся у наших телешоу та фільмах, а потім завдаєш нам удару у спину.

Вона – ганьба! Лицемірний шматок лайна, що підтримує тероризм! Мені соромно, що вона живе в моєму місті.

Вона ніколи не могла нас терпіти. Сатана.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що зіркове подружжя Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми виїхали з Ізраїлю. РосЗМП також з'ясували, куди саме переїхала родина.

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