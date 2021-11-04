Юрій Горбунов показав, як вдома займається йогою

Ведучий підтримує себе у формі.

Відомий шоумен, ведучий проєкту "Танці з зірками" Юрій Горбунов похизувався своїми вміннями

Так, зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram нові світлини. На знімках знаменитість показав, як займається йогою вдома. Ведучий встигає й працювати у напруженому графіку, і сім'ї приділяти час, й собою зайнятися.

Юрій Горбунов займається йогою / instagram.com/gorbunovyuriy

До слова, знаменитість виконував дві нескладні асани. Таким чином він тримає свої м'язи у тонусі. Загалом, ведучий пропрацьовує кожну клітину свого організму.

Юрій Горбунов займається йогою / instagram.com/gorbunovyuriy

"Коли прибрав іграшки з килима", - підписав фото зірка.

У будинку і справді безліч іграшок. Деякі з них видно позаду Юрія. Так, на фото красуються іграшкові автівки та кран.

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