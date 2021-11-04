Юрий Горбунов показал, как дома занимается йогой

Ведущий поддерживает себя в форме.

Известный шоумен, ведущий проекта "Танцы со звездами" Юрий Горбунов похвастался своими умениями

Звезда опубликовал на своей странице в Instagram новые фотографии. На снимках знаменитость показал, как занимается йогой дома. Ведущий успевает и работать в напряженном графике, и семье уделять время, и заняться собой.

Юрий Горбунов занимается йогой / instagram.com/gorbunovyuriy

К слову, знаменитость практиковал две несложные асаны. Таким образом, он держит свои мышцы в тонусе. В общем, ведущий прорабатывает каждую клетку своего организма.

Юрий Горбунов занимается йогой / instagram.com/gorbunovyuriy

"Когда убрал игрушки из ковра", – подписал фото звезда.

В доме действительно множество игрушек. Некоторые из них видны позади Юрия. На фото виднеются игрушечные машины и кран.

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