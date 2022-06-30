Зірка "Тора" Том Гіддлстон вперше стане батьком

Голлівудський актор, зірка фільму "Тор" Том Гіддлстон та його кохана, акторка Заві Ештон чекають на поповнення у родині.

Закохані незабаром стануть батьками. У Тома та Заві народиться первісток.

Про вагітність акторки стало на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма", де Ештон зіграла одну з головний ролей. На захід Заві прийшла у сукні, завдяки якій було видно її помітно округлий животик.

Заві Ештон / Фото: Associated Press

Зазначимо, 41-річний Том та 37-річна Заві зустрічаються вже близько трьох років. Пара вперше підтвердила свої стосунки 2021 року, коли разом з'явилися на червоному хіднику на церемонії Tony Awards. А нещодавно закохані повідомили, що у березні заручилися.

До слова, Том Гіддлстон нечасто ділиться подробицями особистого життя. Відомо, що 2008 року він зустрічався з акторкою Сюзанною Філдінг, а 2011 року пара розійшлася. Також Том 2016 року декілька місяців зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт.

Нагадаємо, раніше композитор та піаніст Євген Хмара також поділився радісними новинами. Артист разом зі своєю дружиною, співачкою Дар'єю Ковтун, втретє стануть батьками.

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