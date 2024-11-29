В Україні різко здорожчала цибуля

В Україні цього тижня виробники підвищили ціни на цибулю. Однією з причин такої ситуації стало помітне збільшення попиту на цей овоч.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зауважили, що пропозиція якісної цибулі на ринку досить обмежена, оскільки багато господарств продовжують утримуватися від реалізації цієї продукції зі сховищ. Так, зростання цін відзначається виключно у сегменті продукції високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася.

Так, станом на 28 листопада якісну цибулю українські господарства продавали по 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики наголосили, що зараз ціни на цибулю в Україні вже перевищують показники аналогічного періоду 2023 року у середньому на 16%.

За даними аналітиків, така ситуація має дещо штучний характер і пов’язана з тим, що багато господарств просто відмовляються від продажів за поточними цінами, тим самим створюючи ще більш суттєву нестачу цих овочів на ринку.

Експерти додали, що якщо порівнювати ситуацію на ринку цибулі з іншими країнами регіону, то вже до кінця поточного тижня саме в Україні цей овоч може очолити рейтинг із найвищими цінами.

"Якщо ця тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну цього сезону може розпочатися раніше традиційних термінів", – додали експерти.

Раніше стало відомо, що в Україні чотири тижні поспіль триває зростання ціни на тепличні огірки. Однією з причин такої ситуації стало суттєве скорочення пропозиції огірків з місцевих господарств.

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