В Украине резко подорожал лук

В Украине на этой неделе производители повысили цены на лук. Одной из причин такой ситуации явилось заметное увеличение спроса на этот овощ.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что предложение качественного лука на рынке достаточно ограничено, поскольку многие хозяйства продолжают воздерживаться от реализации этой продукции из хранилищ. Так, рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось.

Так, на 28 ноября качественный лук украинские хозяйства продавали по 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики подчеркнули, что сейчас цены на лук в Украине уже превышают показатели аналогичного периода в 2023 году в среднем на 16%.

По данным аналитиков, такая ситуация носит несколько искусственный характер и связана с тем, что многие хозяйства просто отказываются от продаж по текущим ценам, тем самым создавая еще более существенную нехватку этих овощей на рынке.

Эксперты добавили, что если сравнивать ситуацию на рынке лука с другими странами региона, то уже к концу текущей недели именно в Украине этот овощ может возглавить рейтинг по самым высоким ценам.

"Если эта тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше традиционных сроков", – добавили эксперты.

Ранее стало известно, что в Украине четыре недели подряд продолжается рост цены на тепличные огурцы. Одной из причин такой ситуации явилось существенное сокращение предложения огурцов из местных хозяйств.

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