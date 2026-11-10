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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 10 листопада
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ця місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: можна ставати до активних дій, починати втілювати в життя будь-які проєкти — вони обіцяють бути успішними.
Символ дня: ріг достатку.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 2.
Щасливий колір дня: коричневий, шоколадний, каштановий.
Щасливі камені дня: халцедон, переливчастий агат.
За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.
Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, не становлять особливої небезпеки, за винятком стоматологічних проблем — їх не можна ігнорувати.
Харчування протягом дня: можна постувати та «випробовувати» нову дієту.
Стрижка дня: стрижку слід відкласти на інший час — вважається, що, якщо її зробити сьогодні, це спричинить дрібні сварки та суперечки.
Магія та містика дня: можна позбутися пороблення та пристріту.
Сни дня: сни цієї ночі не збуваються, тож не варто брати їх надто близько до серця.
Табу дня: не можна відповідати агресією на чужу агресію, навіть якщо людина нас сильно образить.
Цитата дня: «Порядність виявляється і в словах, і в діях» (Бальтасар Грасіан-і-Моралес).
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