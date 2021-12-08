Млинці з печінкою

Навряд чи можна зустріти когось байдужого до млинців.

І зовсім необов'язково чекати на Масницю, щоб поласувати улюбленою стравою. Напечіть млинців вже сьогодні, приготуйте смачну та корисну начинку з печінки та потіште своїх домашніх такою вечерею.

Інгредієнти:

12-14 млинців

0,5 кг печінки

3 цибулини

2 моркви

2 яйця

олія

мускатний горіх

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Цибулю та моркву очистити, нарізати невеликими шматочками і смажити на олії до 10 хвилин.

Потім додати нарізану шматочками такої ж величини печінку і смажити ще 8-10 хвилин.

Обсмажену печінку з овочами остудити і разом зі звареними круто яйцями провернути через м'ясорубку.

Приготовлену масу посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і добре вимішати.

На кожен млинець викласти начинку, загорнути конвертиком і обсмажити на олії.

На замітку

Млинці печіть за будь-яким рецептом, що прижився у вашій сім'ї, тільки не додавайте в тісто занадто багато цукру.

Печінку використовуйте будь-яку — індичу, курячу, телячу, яловичу або свинячу.

Нафаршировані печінкою млинці можна заморозити, а потім використовувати за необхідності, діставши їх з морозилки і одразу засмаживши.

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