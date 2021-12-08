Млинці з печінкою

Навряд чи можна зустріти когось байдужого до млинців.
І зовсім необов'язково чекати на Масницю, щоб поласувати улюбленою стравою. Напечіть млинців вже сьогодні, приготуйте смачну та корисну начинку з печінки та потіште своїх домашніх такою вечерею.
Інгредієнти:
- 12-14 млинців
- 0,5 кг печінки
- 3 цибулини
- 2 моркви
- 2 яйця
- олія
- мускатний горіх
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Цибулю та моркву очистити, нарізати невеликими шматочками і смажити на олії до 10 хвилин.
Потім додати нарізану шматочками такої ж величини печінку і смажити ще 8-10 хвилин.
Обсмажену печінку з овочами остудити і разом зі звареними круто яйцями провернути через м'ясорубку.
Приготовлену масу посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і добре вимішати.
На кожен млинець викласти начинку, загорнути конвертиком і обсмажити на олії.
На замітку
Млинці печіть за будь-яким рецептом, що прижився у вашій сім'ї, тільки не додавайте в тісто занадто багато цукру.
Печінку використовуйте будь-яку — індичу, курячу, телячу, яловичу або свинячу.
Нафаршировані печінкою млинці можна заморозити, а потім використовувати за необхідності, діставши їх з морозилки і одразу засмаживши.
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