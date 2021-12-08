Блинчики с печенью

Вряд ли можно встретить кого-нибудь равнодушного к блинам.

И вовсе необязательно ждать Масленицу, чтобы полакомиться любимым блюдом. Напеките блинов уже сегодня, приготовьте вкусную и полезную начинку из печени и порадуйте своих домашних таким ужином.

Ингредиенты:

12-14 блинов

0,5 кг печени

3 луковицы

2 моркови

2 яйца

растительное масло

мускатный орех

черный молотый перец

соль

Приготовление

Лук и морковь очистить, нарезать небольшими кусочками и жарить на растительном масле до 10 минут.

Затем добавить нарезанную кусочками такой же величины печень и жарить еще 8-10 минут.

Обжаренную печень с овощами остудить и вместе со сваренными вкрутую яйцами провернуть через мясорубку.

Приготовленную массу посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и хорошо вымешать.

На каждый блинчик выложить начинку, завернуть конвертиком и обжарить на растительном масле.

На заметку

Блинчики пеките по любому рецепту, прижившемуся в вашей семье, только не добавляйте в тесто слишком много сахара.

Печень используйте любую – индюшиную, куриную, телячью, говяжью или свиную.

Нафаршированные печенью блинчики можно заморозить, а потом использовать по мере необходимости, достав их из морозилки и тут же поджарив.

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