Рецепт шоколадних пряників

Приготуйте шоколадні пряники за простим рецептом - і ви ніколи не будете їх купувати в магазині, оскільки домашні набагато смачніші.
Готуються вони з простих та недорогих продуктів, а виходять м'які, з ароматом шоколаду, зробіть їх будь-якої форми та будь-якого розміру.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 300-350 г
- молоко
- 100 мл
- яйце куряче (жовток)
- 1 шт.
- цукор
- 200 г
- какао-порошок
- 50 г
- розпушувач
- 15 г
- сода
- 0,5 ч. л.
- олія
- 40 г
- сіль
- щіпка
- яєчний білок
- 1 шт.
- цукрова пудра
- 200 г
- сік лимона
- 1 ст. л.
- У мисці з'єднайте молоко, жовток, цукор, сіль і збийте віничком. Влийте олію і перемішайте.
- Борошно просійте з розпушувачем, содою, какао. Додайте до цієї суміші рідкі інгредієнти та замісіть м'яке тісто. На присипану мукою поверхню викладіть тісто, розкатайте його в пласт товщиною 7 мм і за допомогою форм виріжте з нього пряники.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть пряники. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Остудіть.
- Для глазурі в білок частинами додайте цукрову пудру і збийте віничком до білого кольору. Влийте сік лимона та збийте ще пару хвилин.
- Пряники, що остигли, вкрийте глазур'ю і залиште на пергаменті до повного застигання глазурі.
Поради:
- Борошна, можливо, знадобиться трохи більше або менше, у вас має вийти нелипке і некруте тісто.
- Тісто можна не розкачувати, а скачати в кульки та запекти.
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