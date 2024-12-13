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Рецепт шоколадних пряників

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
370 ккал
Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт шоколадних пряників

Різдвяні пряники / Фото: Credits

Приготуйте шоколадні пряники за простим рецептом - і ви ніколи не будете їх купувати в магазині, оскільки домашні набагато смачніші.

Готуються  вони з простих та недорогих продуктів, а виходять м'які, з ароматом шоколаду, зробіть їх будь-якої форми та будь-якого розміру.

Інгредієнти

борошно пшеничне
300-350 г
молоко
100 мл
яйце куряче (жовток)
1 шт.
цукор
200 г
какао-порошок
50 г
розпушувач
15 г
сода
0,5 ч. л.
олія
40 г
сіль
щіпка
яєчний білок
1 шт.
цукрова пудра
200 г
сік лимона
1 ст. л.
  1. У мисці з'єднайте молоко, жовток, цукор, сіль і збийте віничком. Влийте олію і перемішайте.
  2. Борошно просійте з розпушувачем, содою, какао. Додайте до цієї суміші рідкі інгредієнти та замісіть м'яке тісто. На присипану мукою поверхню викладіть тісто, розкатайте його в пласт товщиною 7 мм і за допомогою форм виріжте з нього пряники.
  3. На деко, застелене пергаментом, викладіть пряники. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Остудіть.
  4. Для глазурі в білок частинами додайте цукрову пудру і збийте віничком до білого кольору. Влийте сік лимона та збийте ще пару хвилин.
  5. Пряники, що остигли, вкрийте глазур'ю і залиште на пергаменті до повного застигання глазурі.

Поради:

  • Борошна, можливо, знадобиться трохи більше або менше, у вас має вийти нелипке і некруте тісто.
  • Тісто можна не розкачувати, а скачати в кульки та запекти.

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