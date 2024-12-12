Якому знаку зодіаку пощастить 13 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Зустріч із минулим, якої ніяк не можна уникнути цього дня, як правило, несе з собою не тільки приємні – чи не дуже приємні – спогади, а й можливість, вирішивши важливе застаріле питання, позбавитися вантажу проблем, які до цього часу отруювали нам життя. Стосується це як професійної сфери, так і взаєминн із близькими людьми, конфлікт із якими ускладнює спілкування і зменшує кількість оптимізму загалом. Схоже, настав час вирішити, чи розірвати цей хворобливий зв'язок остаточно, чи перезавантажити його, почавши все заново.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють серйозний успіх у діловій та фінансовій сферах, щоправда, для цього їм доведеться дотриматись кількох важливих умов. По-перше, поставити собі чітку, а не розпливчасту, яка допускає різні варіанти, мету. По-друге, зберігати рівний темп протягом усього робочого дня, не зупиняючись ні на хвилину, щоб потім не наздоганяти, – такий нерівний режим навряд і сприятиме успішній роботі. І, нарешті, по-третє: діяти необхідно максимально активно, але з цим у представників цього цілеспрямованого знака точно проблем не буде.

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