Рецепт шоколадных пряников

Приготовьте шоколадные пряники по простому рецепту, и вы никогда не будете их покупать в магазине, так как домашние намного вкуснее.
Готовятся из простых и недорогих продуктов, а получаются мягкие, с ароматом шоколада, сделайте их любой формы и любого размера.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300-350 г
- молоко
- 100 мл
- яйцо куриное (желток)
- 1 шт.
- сахар
- 200 г
- какао-порошок
- 50 г
- разрыхлитель
- 15 г
- сода
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 40 г
- соль
- щепотка
- яичный белок
- 1 шт.
- сахарная пудра
- 200 г
- сок лимона
- 1 ст. л.
- В миске соедините молоко, желток, сахар, соль и взбейте венчиком. Влейте растительное масло и перемешайте.
- Муку просейте с разрыхлителем, содой, какао. Добавьте к этой смеси жидкие ингредиенты и замесите мягкое тесто. На присыпанную мукой поверхность выложите тесто, раскатайте его в пласт толщиной 7 мм и с помощью формочек вырежьте из него пряники.
- На противень, застеленный пергаментом, выложите пряники. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Остудите.
- Для глазури, в белок частями добавьте сахарную пудру и взбейте венчиком до белоснежного цвета. Влейте сок лимона и взбейте еще пару минут.
- Остывшие пряники покройте глазурью и оставьте на пергаменте до полного застывания глазури.
Советы:
- Муки, может быть, потребуется немного больше или меньше, у вас должно получиться не липкое, и не крутое тесто.
- Тесто можно не раскатывать, а скатать в шарики и запечь.
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