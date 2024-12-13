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Рецепт шоколадных пряников

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
370 ккал
Дата публикации
Просмотры
167
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт шоколадных пряников

Рождественские пряники / Фото: Credits

Приготовьте шоколадные пряники по простому рецепту, и вы никогда не будете их покупать  в магазине, так как домашние намного вкуснее.

Готовятся из простых и недорогих продуктов, а получаются мягкие, с ароматом  шоколада, сделайте их любой формы и любого размера.

Ингредиенты

мука пшеничная
300-350 г
молоко
100 мл
яйцо куриное (желток)
1 шт.
сахар
200 г
какао-порошок
50 г
разрыхлитель
15 г
сода
0,5 ч. л.
растительное масло
40 г
соль
щепотка
яичный белок
1 шт.
сахарная пудра
200 г
сок лимона
1 ст. л.
  1. В миске соедините молоко, желток, сахар, соль и взбейте венчиком. Влейте растительное масло и перемешайте.
  2. Муку просейте с разрыхлителем, содой, какао. Добавьте к этой смеси жидкие ингредиенты и замесите мягкое тесто. На присыпанную мукой поверхность выложите тесто, раскатайте его в пласт толщиной 7 мм и с помощью формочек вырежьте из него пряники.
  3. На противень, застеленный пергаментом, выложите пряники. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут. Остудите.
  4. Для глазури, в белок частями добавьте сахарную пудру и взбейте венчиком до белоснежного цвета. Влейте сок лимона и взбейте еще пару минут.
  5. Остывшие пряники покройте глазурью и оставьте на пергаменте до полного застывания глазури.

Советы:

  • Муки, может быть, потребуется немного больше или меньше, у вас должно получиться не липкое,  и не крутое тесто.
  • Тесто можно не раскатывать, а скатать в шарики и запечь.

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