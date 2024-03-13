Converse: історія бренду

Славнозвісні кеди від Converse сьогодні носять не лише спортсмени, а й голлівудські зірки, відомі музиканти та звичайні поціновувачі моди. Вони комфортні, практичні та щонайважливіше якісні. До того ж кожному хочеться мати взуття зі знаменитою лого-зіркою та не менш знаменитою історією становлення.

Як виник легендарний бренд: історія від заснування до середини XX ст.

Converse відомий вже з початку XX ст. Назва бренду походить від прізвища його засновника Маркуса Міллса Конверса, який на початку своєї кар’єри працював менеджером у Бостонській компанії з реалізації взуття. Та вже 1908 року зміг відкрити власну компанію у штаті Массачусетс.

Конверсу відразу вдалося запустити серію взуття для всієї сім’ї, причому як літню, так і зимову. Акцент робився на гумове взуття. А через 7 років компанія почала освоювати виробництво спортивного взуття. У 1917 вийшла перша лінійка для баскетболістів.

У 1920 обличчям бренду став Чарльз Холліс Тейлор – баскетболіст і тренер, більше відомий як Чак. Він узяв на себе рекламне просування лінійки All Stars, влаштовував турне, під час яких навчав місцевих тренерів і демонстрував прогресивне взуття. Ініціали та підпис спортсмена вирішили помістити на логотип кед, де він зберігся й до сьогодні. Ще одним зірковим обличчям компанії у 1930-х був канадський майстер бадмінтону Джек Персел.

Як розвивався Converse у другій половині XX ст.?

За період Другої світової компанія серйозно занурилась у потреби армії. Вийшла колекція Victory Garden, яка охоплювала черевики для солдат A-6 Flying Shoes та спеціалізоване взуття для фермерів.

Що стосується кедів, то в їх дизайн постійно вносились зміни. Результатом напрацювань та врахування побажань спортсменів стали моделі 1957 року без завищеного верху. Крім цього, компанія запустила лінійку кольорового взуття. Адже до Другої світової кеди випускалися лише в чорному кольорі. Спочатку кольорові моделі поширювалися серед університетських команд, але швидко набули загальної популярності.

Лінійка All Stars під егідою Чака Тейлора завоювала баскетбольний ринок. Протягом 1960-70-х років бренд розширився та охопив такі види спорту, як теніс, футбол, легку атлетику.

Вже з 1950-х років знамениті кеди стали улюбленим взуттям представників різноманітних бунтівних течій. Не оминули вони й субкультури. Найпалкішими поціновувачами конверсів були прихильники панку та хіпі. Взуття можна було побачити на рок-концертах: у ньому виступали The Ramones, Nirvana, Pantera та інші знамениті виконавці.

У 1976 кеди пережили чергову трансформацію. Виробники почали використовувати в якості матеріалів шкіру, замшу та вініл. А в 1985 у виробництво додалися прогресивні технології, спрямовані на контроль положення стопи, нейтралізацію навантажень та відновлення енергії.

У 1995 компанія розробила ще одну власну технологію ReAct, яка максимально поглинала силу ударів. Це була пружна вставка під п’ятою, що складалася з повітряних капсул «Juice». Однак популярність кедів знижувалась на тлі потужних конкурентів – Adidas, Nike та інших.

Converse сьогодні: цікаві факти та досягнення

У 2003 компанію викупив бренд Nike. Виробничий процес був перенесений в Азію. Хоча лімітовані колекції продовжили випускати в США. Кеди отримали новий дизайн, продовжили випускати й старі моделі, оснащені сучасними технологіями. Ви можете знайти бренд Конверс на PRM та обрати свою улюблену модель.

На честь святкування ювілею бренду у 2010 відбувалася акція – створення черги з прихильників Converse. Результат було занесено у світову книгу рекордів, так як довжина ланцюжка із фанатів склала аж 2,5 кілометра.

З 2018 року оновлений бренд почав випускати лінійки:

Chuck Taylor All-Star;

John Varvatos;

Jack Purcell та інші.

Ще один захопливий факт. Легендарні кеди були офіційним атрибутом тренувань не лише спортсменів та військових, але й астронавтів NASA. Саме в цьому взутті американські космонавти регулярно тренувалися в 1960-х роках для підготовки орбітальних польотів.