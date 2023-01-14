До Землі летить астероїд розміром з Біг-Бен 

Астероїд 2022 YH3 завбільшки з британську годинникову вежу Біг-Бен максимально наблизиться до планети в суботу на відстань 7280 тисяч км. Швидкість руху астероїда становить 58 644 км/год.

Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA.

“Цей астероїд не вважається потенційно небезпечним, адже його довжина не перевищує 150 метрів, хоча його максимальна відстань від планети Земля становитиме менш ніж 7,5 млн км. Для визначення потенційно небезпечним він мав би відповідати обом параметрам”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, висота Біг-Бена у Лондоні становить 96 метрів.

Нагадаємо, цього року агентство NASA підтвердило, що спроба збити з курсу невеликий астероїд Діморфос мала успіх. Це перший випадок, коли людство навмисно змінило рух небесного тіла і перша повномасштабна демонстрація технології відхилення астероїдів.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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