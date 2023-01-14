К Земле летит астероид размером с Биг-Бен

Мимо Земли сегодня, 14 января, пролетит астероид диаметром около 88 м.

Астероид 2022 YH3 размером с британскую часовую башню Биг-Бен максимально приблизится к планете в субботу на расстояние 7280 тысяч км. Скорость движения астероида составляет 58644 км/ч.

Об этом сообщает лаборатория реактивного движения NASA.

“Этот астероид не считается потенциально опасным, ведь его длина не превышает 150 метров, хотя его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн км. Для определения потенциально опасного он должен отвечать обоим параметрам”, — говорится в сообщении.

Отметим, высота Биг-Бена в Лондоне составляет 96 метров.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имела успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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