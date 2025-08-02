Учені розвінчали популярний міф про оргазм

І в чоловіків, і в жінок бажання залежить від зовнішніх обставин / © Freepik

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Учені спростували поширену думку про те, що оргазм безпосередньо пов’язаний з вивільненням окситоцину, так званого гормону кохання.

Результати нового дослідження, опублікованого в Аrchives of Sexual Behavior, стверджують, що рівень окситоцину у чоловіків і жінок змінюється під час статевого акту, але не залежить від наявності чи відсутності оргазму.

Окситоцин відіграє важливу роль в організмі: він зміцнює емоційну прив’язаність, сприяє стійкості до стресу, а також регулює скорочення матки під час пологів і бере участь у процесі лактації. Його називають гормоном кохання саме за його здатність зміцнювати зв’язки між людьми.

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У дослідженні взяли участь 49 пар, які займалися сексом вдома та самостійно збирали зразки слини до, одразу після та протягом 40 хвилин після статевого акту. Аналіз показав, що рівень окситоцину був вищим у жінок на початку та в кінці епізоду, тоді як у чоловіків він поступово зростав. Однак у жодній з груп рівень гормону не був послідовно пов’язаний з досягненням оргазму.

Однак дослідники відзначили й інше спостереження: після сексу рівні окситоцину синхронізувалися у партнерів, особливо помітно протягом 40 хвилин після інтимної близькості. Це підтверджує роль гормону прив’язаності у формуванні емоційного зв’язку не стільки в момент оргазму, скільки після нього.

Дослідники наголосили, що дані показують, що окситоцин важливий не стільки під час сексу, скільки після нього — саме в цей період він допомагає партнерам відчувати емоційну близькість і зміцнювати свої стосунки.

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