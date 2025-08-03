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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 3 серпня

За даними синоптиків, у неділю, 3 серпня, на Україну чекає мінлива хмарність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Неділя обіцяє бути досить теплою

Неділя обіцяє бути досить теплою / © unsplash.com

У неділю, 3 серпня, по всій території України переважатиме мінлива хмарність, а в окремих регіонах прогнозуються опади.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, опади вдень очікуються в Закарпатській і Прикарпатській зонах. У східних та південно-східних областях можливі помірні й місцями рясні дощі, подекуди з грозами.

Температура вдень підніметься до +24… 29°C. У південних і східних регіонах повітря прогріється до +30… 34°C. У гірських районах Карпат очікується +17… 22°C.

Вітер прогнозується з північного сходу, а у західній частині країни — з південного сходу. Його швидкість сягатиме 5-10 м/с.

У Києві +26…+28, без опадів.

Раніше синоптики повідомили, що до України прийдуть одразу три бабиних літа: у жовтні, листопаді та навіть у грудні.

Також метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

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