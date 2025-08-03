Магнітна буря 3 серпня: як вберегти своє здоров’я

Магнітна буря / © pixabay.com

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Початок серпня буде відносно спокійним щодо геомагнітної ситуації. Але все ж таки можлива ймовірність короткочасних сплесків.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зокрема, 3 серпня прогнозується K-індекс приблизно 2,7. Це означає, що магнітна активність буде слабкою та особливого впливу на своє самопочуття та здоров’я метеочутливі не помітять.

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Магнітна буря — це порушення земного магнітного поля, спричинене сонячною активністю. Вона виникає, коли Сонце викидає в космос частинки, що взаємодіють з магнітним полем Землі. Ці зміни можуть бути відчутні не тільки для технологій, але й для людини, оскільки магнітні бурі впливають на її фізіологічні та психологічні процеси.

Магнітні бурі здатні впливати на стан здоров’я, особливо у людей, чутливих до змін геомагнітного фону. У такі періоди можливе загострення хронічних захворювань, головний біль, стрибки тиску, дратівливість і загальна слабкість.

Як зменшити вплив магнітних бур:

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду

Передивитися щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю