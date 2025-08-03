Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 3 августа

Воскресенье обещает быть достаточно теплым / © unsplash.com

Реклама

В воскресенье, 3 августа, на всей территории Украины будет преобладать переменная облачность, а в отдельных регионах прогнозируются осадки.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, осадки днем ожидаются в Закарпатской и в Прикарпатской зонах. В восточных и юго-восточных областях возможны умеренные и местами обильные дожди, иногда с грозами.

Реклама

Температура днем поднимется до +24…29°C. В южных и восточных регионах воздух прогреется до +30…34°C. В горных районах Карпат ожидается +17…22°C.

Ветер прогнозируется с северо-востока, а в западной части страны с юго-востока. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

В Киеве +26…+28, без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину придут сразу три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре.

Реклама

Также метеорологи предусматривают август в Украине с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.