В Житомире появилось "море": в Сети вирусятся видео с непогодой в городе

Блогеры показали, как Житомир накрыло непогодой (фото: Сохацкий Артем) / © из соцсетей

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Житомир захлестнули мощные ливни, превратив улицы и дороги в настоящие реки. Местные коммунальные службы прилагают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию, пока некоторые горожане даже находят развлечение в необычных «водных аттракционах».

Об этом сообщает Житомирский городской совет.

По данным метеорологических сервисов, только за двое суток в Житомире выпало 89 миллиметров осадков. Это составляет 112% от месячной нормы. Такое аномальное количество осадков привело к значительным подтоплениям улиц, дорог и тротуаров по всему городу.

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«В течение дня в усиленном режиме работают четыре аварийные бригады КП „Эксплуатация искусственных сооружений“. Их задача — восстановить проезд на наиболее критических участках, прочистить ливнеприемники и обеспечить отвод воды», — пишут в городском совете.

Несмотря на все усилия, существующая ливневая система Житомира технически не справляется с таким огромным количеством воды. Однако коммунальщики уверяют, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию в городе.

Но, несмотря на это, местные, наоборот, шутят в Сети и пытаются «наслаждаться» новым «морем» этим летом.

В таком море плавали даже дети. Они вышли на улицу с надувными кругами и играли с пеной для воды.

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Напомним, сильное ненастье накрыло Украину. Жители Львова стали свидетелями любопытной «новинки» в общественном транспорте. Дело в том, что после проливного дождя в одном из автобусов вода задержалась между стеклом, образовав импровизированный «аквариум».

В Киеве тоже прошел ливень. Из-за него некоторые улицы подтопило. Коммунальщики работают на местах.