Ученые развенчали популярный миф об оргазме

И у мужчин, и у женщин желание зависит от внешних обстоятельств / © Freepik

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Ученые опровергли расхожее мнение о том, что оргазм напрямую связан с высвобождением окситоцина, так называемого гормона любви.

Результаты нового исследования, опубликованного в Archives of Sexual Behavior, утверждают, что уровень окситоцина у мужчин и женщин изменяется во время полового акта, но не зависит от наличия или отсутствия оргазма.

Окситоцин играет немаловажную роль в организме: он укрепляет эмоциональную привязанность, способствует стойкости к стрессу, а также регулирует сокращение матки во время родов и участвует в процессе лактации. Его называют гормоном любви именно за его способность укреплять связи между людьми.

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В исследовании приняли участие 49 пар, которые занимались сексом дома и самостоятельно собирали образцы слюны до, сразу после и в течение 40 минут после полового акта. Анализ показал: у женщин окситоцин был выше в начале и конце эпизода, у мужчин — плавно нарастал. Однако ни у одной из групп уровень гормона не был устойчиво связан с достижением оргазма.

Однако исследователи отметили и другое наблюдение: после секса уровни окситоцина синхронизировались у партнеров, особенно заметно в течение 40 минут после интимной близости. Это подтверждает роль гормона привязанности в формировании эмоциональной связи не столько в момент оргазма, сколько после него.

Исследователи отметили, что данные показывают, что окситоцин важен не столько во время секса, сколько после него — именно в этот период он помогает партнерам испытывать эмоциональную близость и укреплять свои отношения.

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