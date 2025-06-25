День ангела 25 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 25 червня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 25 червня

25 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Якова.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, позитивний. В дорослому віці стає товариським, щирим, надійним другом.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві переповнений енергією, любить активні ігри. В дорослому віці стає красномовним, делікатним, довірливим.

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День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє вірним шляхом і дарує натхнення щодня. Бажаю здоров’я, радості, добробуту та щасливих моментів поруч із дорогими людьми.

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З Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч — у дні радості та у хвилини сумнівів, підтримує, підказує і надихає. Бажаю гармонії у серці, світлих думок і віри, що веде до щастя.

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З іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня був твоїм союзником — у справах, мріях і у боротьбі за щось важливе. Щастя тобі, миру й душевного тепла!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний заступник щедро благословляв тебе на добрі справи, захищав від усього злого й допомагав знаходити світло навіть у найтемніші миті. Нехай життя буде наповнене любов’ю, силою духу та мудрістю.

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З Днем твого ангела, люба (ий)! Я точно знаю: з таким чудовим серцем, як у тебе, в тебе не може бути іншого покровителя, окрім світлого й доброго. Нехай він допомагає тобі здійснити всі мрії, береже від негараздів і підкидає приводи для радості щодня.