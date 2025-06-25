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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
2 хв

День ангела 25 червня: кого та як вітати з іменинами

25 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 25 червня, день ангела

Який сьогодні, 25 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 25 червня

25 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Якова.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві життєрадісний, позитивний. В дорослому віці стає товариським, щирим, надійним другом.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві переповнений енергією, любить активні ігри. В дорослому віці стає красномовним, делікатним, довірливим.

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 25 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє вірним шляхом і дарує натхнення щодня. Бажаю здоров’я, радості, добробуту та щасливих моментів поруч із дорогими людьми.

***

З Днем ангела! Нехай святий покровитель завжди буде поруч — у дні радості та у хвилини сумнівів, підтримує, підказує і надихає. Бажаю гармонії у серці, світлих думок і віри, що веде до щастя.

***

З іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня був твоїм союзником — у справах, мріях і у боротьбі за щось важливе. Щастя тобі, миру й душевного тепла!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний заступник щедро благословляв тебе на добрі справи, захищав від усього злого й допомагав знаходити світло навіть у найтемніші миті. Нехай життя буде наповнене любов’ю, силою духу та мудрістю.

***

З Днем твого ангела, люба (ий)! Я точно знаю: з таким чудовим серцем, як у тебе, в тебе не може бути іншого покровителя, окрім світлого й доброго. Нехай він допомагає тобі здійснити всі мрії, береже від негараздів і підкидає приводи для радості щодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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