День ангела 25 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 25 июня, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 25 июня

25 июня 2025 поздравьте с именинами Василия, Якова.

Василий — древнегреческое происхождение, означает “царь”. В детстве жизнерадостный, положительный. Во взрослом возрасте становится общительным, искренним, надежным другом.

Яков — древнееврейское имя, переводится как “наступать по пятам”. В детстве переполнен энергией, любит активные игры. Во взрослом возрасте становится красноречивым, деликатным, доверчивым.

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День ангела 25 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 25 июня — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, направляет верным путем и дарит вдохновение каждый день. Желаю здоровья, радости, благополучия и счастливых моментов рядом с дорогими людьми.

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С Днем ангела! Пусть святой покровитель всегда будет рядом — в дни радости и в минуты сомнений, поддерживает, подсказывает и вдохновляет. Желаю гармонии в сердце, светлых мыслей и веры, ведущей к счастью.

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С именинами! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель каждый день был твоим союзником — по делам, мечтам и борьбе за что-то важное. Счастья тебе, мира и душевного тепла!

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покров щедро благословлял тебя на добрые дела, защищал от всего злого и помогал находить свет даже в самые мрачные мгновения.

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С Днем твоего ангела, дорогая (ый)! Я точно знаю: с таким прекрасным сердцем, как у тебя, у тебя не может быть другого покровителя, кроме светлого и доброго.