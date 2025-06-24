Жара откладывается: чего ожидать от погоды на этой неделе

Прогноз погоды в Украине на 25 июня / © unsplash.com

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В Украине в ближайшие дни не ожидается ни сильной жары, ни резкого похолодания. Погода будет оставаться в умеренных пределах, с незначительными колебаниями температуры и локальными осадками.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

25 июня температура воздуха в большинстве регионов страны будет колебаться в пределах от 22 до 25 градусов тепла. В северных областях может быть немного прохладнее — около 20-22 градусов.

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В южных регионах, а также в Закарпатье и Черновицкой области будет теплее всего — столбики термометров поднимутся до 30-31 градуса, однако о настоящей летней жаре речь пока не идет. По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшее время длительного периода сильной жары не ожидается.

В большинстве регионов Украины будет преобладать сухая погода, однако дожди пройдут в некоторых северных и восточных областях. В частности, осадки с грозами возможны в Волынской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Луганской областях. В остальных регионах осадков не предвидится.

Существенным фактором погоды будет ветер. В среду в Украине прогнозируется порывистый ветер северо-западного и западного направления со скоростью до 15-20 метров в секунду. Особенно внимательными стоит быть жителям северных и центральных регионов. На юге страны ветер будет слабее, без опасных порывов.

В Киеве 25 июня ожидаются периодические дожди и сильный западный ветер. Температура воздуха днем в столице составит примерно 22-23 градуса тепла. Из-за усиленного ветра и дождливой погоды жителям столицы стоит быть осторожными на улице, а по возможности — ограничить пребывание на открытом воздухе.

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Напомним, ранее мы писали о том, что до конца июня в Украине ожидается переменчивая погодас кратковременными дождями. Жарче всего будет на юге и в Закарпатье — там температура поднимется до +35…+37 °С.