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Потери России на 25 июня: Генштаб обновил данные
Российские войска активно теряют технику.
По состоянию на утро 25 июня ВСУ уничтожили 1 014 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 014 650 (+950) человек,
танков – 10967 (+1) ед
боевых бронированных машин – 22885 (+6) ед
артиллерийских систем - 29569 (+58) ед
РСЗО – 1425 (+1) ед
средства ПВО – 1188 (+0) ед
самолетов – 416 (+0) ед
вертолетов – 337 (+0) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня – 42046 (+131)
крылатые ракеты – 3388 (+0)
корабли / катера – 28 (+0) ед
подводные лодки – 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн – 53084 (+123) ед
специальная техника – 3920 (+0).
Как сообщалось, в Черновцах среди репатриированных тел военных обнаружили оккупанта. Сверху на теле русского солдата была украинская форма, а снизу русская. Также оккупанта идентифицировали по российскому жетону и пряжке на кулич.