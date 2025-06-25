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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России на 25 июня: Генштаб обновил данные

Российские войска активно теряют технику.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 25 июня ВСУ уничтожили 1 014 650 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 014 650 (+950) человек,

  • танков – 10967 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 22885 (+6) ед

  • артиллерийских систем - 29569 (+58) ед

  • РСЗО – 1425 (+1) ед

  • средства ПВО – 1188 (+0) ед

  • самолетов – 416 (+0) ед

  • вертолетов – 337 (+0) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42046 (+131)

  • крылатые ракеты – 3388 (+0)

  • корабли / катера – 28 (+0) ед

  • подводные лодки – 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн – 53084 (+123) ед

  • специальная техника – 3920 (+0).

Как сообщалось, в Черновцах среди репатриированных тел военных обнаружили оккупанта. Сверху на теле русского солдата была украинская форма, а снизу русская. Также оккупанта идентифицировали по российскому жетону и пряжке на кулич.

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