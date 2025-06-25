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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 25 червня: Генштаб оновив дані

Російські війська активно втрачають техніку. За добу у ворога “мінус” 58 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 25 червня ЗСУ знищили 1 014 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового склад – близько 1 014 650 (+950) осіб,

  • танків – 10967 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 22885 (+6) од

  • артилерійських систем – 29569 (+58) од

  • РСЗВ – 1425 (+1) од

  • засоби ППО – 1188 (+0) од

  • літаків – 416 (+0) од

  • гелікоптерів – 337 (+0) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42046 (+131)

  • крилаті ракети – 3388 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0) од

  • підводні човни – 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53084 (+123) од

  • спеціальна техніка – 3920 (+0).

Як повідомлялося, у Чернівцях серед репатрійованих тіл військових виявили окупанта. Зверху на тілі російського солдата була українська форма, а знизу — російська. Також окупанта ідентифікували за російським жетоном і пряжкою на паску.

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