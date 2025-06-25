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- Війна
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Втрати Росії станом на 25 червня: Генштаб оновив дані
Російські війська активно втрачають техніку. За добу у ворога “мінус” 58 артсистем.
Станом на ранок 25 червня ЗСУ знищили 1 014 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового склад – близько 1 014 650 (+950) осіб,
танків – 10967 (+1) од
бойових броньованих машин – 22885 (+6) од
артилерійських систем – 29569 (+58) од
РСЗВ – 1425 (+1) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42046 (+131)
крилаті ракети – 3388 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53084 (+123) од
спеціальна техніка – 3920 (+0).
Як повідомлялося, у Чернівцях серед репатрійованих тіл військових виявили окупанта. Зверху на тілі російського солдата була українська форма, а знизу — російська. Також окупанта ідентифікували за російським жетоном і пряжкою на паску.