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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека відкладається: чого очікувати від погоди на цьому тижні

Синоптики прогнозують помірну температуру, дощі та сильний вітер у багатьох регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди в Україні на 25 червня

Прогноз погоди в Україні на 25 червня / © unsplash.com

В Україні найближчими днями не очікується ані сильної спеки, ані різкого похолодання. Погода залишатиметься у помірних межах з незначними коливаннями температури та локальними опадами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

25 червня температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах від 22 до 25 градусів тепла. У північних областях може бути трохи прохолодніше — близько 20–22 градусів.

У південних регіонах, а також на Закарпатті та в Чернівецькій області буде найтепліше — стовпчики термометрів піднімуться до 30–31 градуса, проте про справжню літню спеку наразі не йдеться. За попередніми прогнозами синоптиків, найближчим часом тривалого періоду сильної спеки не очікується.

У більшості регіонів України переважатиме суха погода, однак дощі пройдуть у деяких північних і східних областях. Зокрема, опади з грозами можливі у Волинській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Луганській областях. У решті регіонів опадів не передбачається.

Суттєвим фактором погоди буде вітер. У середу в Україні прогнозується поривчастий вітер північно-західного та західного напрямків зі швидкістю до 15–20 метрів на секунду. Особливо уважними варто бути мешканцям північних і центральних регіонів. На півдні країни вітер буде слабшим, без небезпечних поривів.

У Києві 25 червня очікуються періодичні дощі та сильний західний вітер. Температура повітря вдень у столиці становитиме приблизно 22–23 градуси тепла. Через посилений вітер і дощову погоду мешканцям столиці варто бути обережними на вулиці, а за можливості — обмежити перебування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до кінця червня в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами. Найспекотніше буде на півдні та на Закарпатті — там температура підніметься до +35…+37 °С.

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