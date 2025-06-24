- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 241
- Час на прочитання
- 2 хв
Спека відкладається: чого очікувати від погоди на цьому тижні
Синоптики прогнозують помірну температуру, дощі та сильний вітер у багатьох регіонах.
В Україні найближчими днями не очікується ані сильної спеки, ані різкого похолодання. Погода залишатиметься у помірних межах з незначними коливаннями температури та локальними опадами.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
25 червня температура повітря в більшості регіонів країни коливатиметься в межах від 22 до 25 градусів тепла. У північних областях може бути трохи прохолодніше — близько 20–22 градусів.
У південних регіонах, а також на Закарпатті та в Чернівецькій області буде найтепліше — стовпчики термометрів піднімуться до 30–31 градуса, проте про справжню літню спеку наразі не йдеться. За попередніми прогнозами синоптиків, найближчим часом тривалого періоду сильної спеки не очікується.
У більшості регіонів України переважатиме суха погода, однак дощі пройдуть у деяких північних і східних областях. Зокрема, опади з грозами можливі у Волинській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Луганській областях. У решті регіонів опадів не передбачається.
Суттєвим фактором погоди буде вітер. У середу в Україні прогнозується поривчастий вітер північно-західного та західного напрямків зі швидкістю до 15–20 метрів на секунду. Особливо уважними варто бути мешканцям північних і центральних регіонів. На півдні країни вітер буде слабшим, без небезпечних поривів.
У Києві 25 червня очікуються періодичні дощі та сильний західний вітер. Температура повітря вдень у столиці становитиме приблизно 22–23 градуси тепла. Через посилений вітер і дощову погоду мешканцям столиці варто бути обережними на вулиці, а за можливості — обмежити перебування на відкритому повітрі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до кінця червня в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами. Найспекотніше буде на півдні та на Закарпатті — там температура підніметься до +35…+37 °С.