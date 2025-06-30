День ангела 30 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 30 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 30 червня

30 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Назара, Петра, Марію, Марту, Софію.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Назар — давньоєврейське ім’я, перекладається як “присвятив себе Богу”. В дитинстві активний, любить рухливі ігри. В дорослому віці стає щедрим, надійним.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, може бути надто серйозним. В дорослому віці стає непоганим організатором, не слухає чужих порад.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, чуйна. В дорослому віці стає доброзичливою, завжди прийде на допомогу.

Марта — арамейське ім’я, перекладається як “пані”. В дитинстві волелюбна, часто буває лідеркою. В дорослому віці стає яскравою, розумною.

Софія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “мудра”. В дитинстві прагне нових вражень, енергійна. В дорослому віці стає активною та цілеспрямованою.

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День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч — оберігає від лиха, скеровує до правильних рішень, дарує світло й надію. Бажаю миру в серці, добробуту в домі й здійснення найзаповітніших мрій!

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У День твого Ангела бажаю, щоб життя було сповнене любові, гармонії та світла. Нехай твій небесний охоронець щодня дарує сили, захист і натхнення, а кожен новий ранок починається з усмішки та добрих новин.

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Зі світлим Днем ангела! Нехай молитви твого небесного заступника завжди будуть почуті, а його крила надійно прикривають тебе від усіх негараздів. Бажаю, щоб кожна мить твого життя була наповнена Божою ласкою й турботою близьких.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди допомагав долати труднощі, підтримував у хвилини сумнівів і надихав на добро. Радості тобі, здоров’я й миру в душі!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Ти — світла, добра й щира людина, і я вірю, що твій небесний покровитель дуже гордиться тобою. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди були любов, затишок, добрі люди й щасливі події. Бережи себе, бо ти — скарб!